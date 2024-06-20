11-річний велосипедист загинув внаслідок наїзду маршрутки у Львові
Київ • УНН
11-річний велосипедист загинув внаслідок наїзду маршрутки у Львові, Україна.
У Львові внаслідок наїзду маршрутки загинув малолітній велосипедист, поліцейські встановлюють обставини події, повідомили у четвер у ГУНП у Львівській області, пише УНН.
Деталі
ДТП сталася 19 червня, близько 16:00, на проспекті Чорновола у Львові.
Як попередньо встановили правоохоронці, водій автобуса "БАЗ", 60-річний житель одного з сіл Стрийського району, здійснив наїзд на велосипедиста, 11-річного львів’янина.
"Внаслідок ДТП хлопчик отримав тілесні та був доставлений у реанімацію, де, незважаючи на зусилля медиків, помер", - вказали у поліції.
За фактом відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Правоохоронці встановлюють обставини події.
І просять усіх, хто володіє будь-якою інформацією, яка допоможе встановити обставини ДТП, повідомити правоохоронцям.
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