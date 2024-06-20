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11-річний велосипедист загинув внаслідок наїзду маршрутки у Львові

Київ • УНН

 • 15060 перегляди

11-річний велосипедист загинув внаслідок наїзду маршрутки у Львові, Україна.

11-річний велосипедист загинув внаслідок наїзду маршрутки у Львові

У Львові внаслідок наїзду маршрутки загинув малолітній велосипедист, поліцейські встановлюють обставини події, повідомили у четвер у ГУНП у Львівській області, пише УНН.

Деталі

ДТП сталася 19 червня, близько 16:00, на проспекті Чорновола у Львові.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автобуса "БАЗ", 60-річний житель одного з сіл Стрийського району, здійснив наїзд на велосипедиста, 11-річного львів’янина.

"Внаслідок ДТП хлопчик отримав тілесні та був доставлений у реанімацію, де, незважаючи на зусилля медиків, помер", - вказали у поліції.

За фактом відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

І просять усіх, хто володіє будь-якою інформацією, яка допоможе встановити обставини ДТП, повідомити правоохоронцям.

З початку року понад 800 українців загинуло у ДТП: що ставало найчастішою причиною аварій28.05.24, 11:24 • 18132 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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