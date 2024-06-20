11-летний велосипедист погиб в результате наезда маршрутки во Львове

Во Львове в результате наезда маршрутки погиб малолетний велосипедист, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, сообщили в четверг в ГУНП во Львовской области, пишет УНН.

Детали

ДТП произошло 19 июня, около 16:00, на проспекте Черновола во Львове.

Как предварительно установили правоохранители, водитель автобуса "БАЗ", 60-летний житель одного из сел Стрыйского района, совершил наезд на велосипедиста, 11-летнего львовянина.

"В результате ДТП мальчик получил телесные и был доставлен в реанимацию, где, несмотря на усилия медиков, скончался", - указали в полиции.

По факту открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание-лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

И просят всех, кто владеет любой информацией, которая поможет установить обстоятельства ДТП, сообщить правоохранителям.

С начала года более 800 украинцев погибло в ДТП: что становилось самой частой причиной аварий