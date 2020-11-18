“100 штрафів”: Зеленський попередив власника спорткомплексу “5 елемент” про порушення карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський відреагував на роботу під час карантину вихідного дня спорткомплексу “5 елемент”, який має відношення до п’ятого президента України Петра Порошенка, та заявив, що якщо він продовжить роботу на вихідних — буде новий штраф. Також він зауважив, що при необхідності “буде 100 штрафів”. Про це він розповів у своєму третьому влозі записаному під час своєї самоізоляції, передає кореспондент УНН.
“Звичайно, я дивився один сюжет про роботу на вихідних клубу, який належить синові одного з поліцейських начальників, вже сьогодні він звільнений з Національної поліції. Я вдячний керівництву Нацполіції та МВС за оперативну та справедливу реакцію. Закон має бути й буде один для всіх, особливо це стосується правоохоронців, які повинні стежити за дотриманням закону”, — наголосив Зеленський.
Він зауважив, що влада не буде діяти за принципом “друзям все, а ворогам — локдаун” й санкції за порушення карантину вихідного дня будуть однакові для всіх.
“Санкції за порушення карантину вихідного дня стосуються і власника клубу „5 елемент“. З одного боку ви кричите, що ситуація з поширенням коронавірусу критична, з іншого — сприяєте цьому. Вам, мені здається, треба вирішити, ви або рятівник, або звичайний комерсант. І раджу не витрачати кошти ботоферм, які мають говорити про політичні переслідування опозиції, а зберегти гроші на виплати штрафів. Ви вже отримали один штраф, продовжите роботу на вихідних — буде новий штраф. І штрафи відповідно до законодавства, будуть тривати до тих пір, поки не навчитеся поважати закон. Потрібно буде сто штрафів — буде сто. Можливо — це така нова цікава модель для повернення в бюджет за все, що ви вкрали за попередні роки”, — сказав Зеленський.
Як повідомлялося, поліція відкрила кримінальне провадження через порушення карантину адміністрацією спорткомплексу “5 елемент”, який має відношення до п’ятого президента України Петра Порошенка.
Нагадаємо, в Україні за порушення “карантину вихідного дня” закрили 1,5 тисячі закладів торгівлі, десятки нічних клубів та спортзалів.