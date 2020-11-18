“100 штрафів”: Зеленський попередив власника спорткомплексу “5 елемент” про порушення карантину

ukru
10:24 • 7313 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
08:45 • 30184 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
07:49 • 58543 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

06:32 • 105135 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 108614 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 115790 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 118916 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 106056 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 112958 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 92098 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
4 м/с
71 %
757 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
США розсекретили 80 тисяч сторінок документів про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга

США розсекретили 80 тисяч сторінок документів про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга

19 березня, 01:18 • 46031 перегляди
ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

19 березня, 02:22 • 83389 перегляди
Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

19 березня, 02:34 • 103479 перегляди
Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

19 березня, 04:22 • 107067 перегляди
путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

07:34 • 81756 перегляди
Публікації
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

06:32 • 105129 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

05:20 • 29970 перегляди
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 109481 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 332351 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 265185 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

09:25 • 10730 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 95806 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 117953 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 117906 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 114410 перегляди
Актуальне
“100 штрафів”: Зеленський попередив власника спорткомплексу “5 елемент” про порушення карантину

“100 штрафів”: Зеленський попередив власника спорткомплексу “5 елемент” про порушення карантину

Київ • УНН

 • 11752 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський відреагував на роботу під час карантину вихідного дня спорткомплексу “5 елемент”, який має відношення до п’ятого президента України Петра Порошенка, та заявив, що якщо він продовжить роботу на вихідних — буде новий штраф. Також він зауважив, що при необхідності “буде 100 штрафів”. Про це він розповів у своєму третьому влозі записаному під час своєї самоізоляції, передає кореспондент УНН.

“Звичайно, я дивився один сюжет про роботу на вихідних клубу, який належить синові одного з поліцейських начальників, вже сьогодні він звільнений з Національної поліції. Я вдячний керівництву Нацполіції та МВС за оперативну та справедливу реакцію. Закон має бути й буде один для всіх, особливо це стосується правоохоронців, які повинні стежити за дотриманням закону”, — наголосив Зеленський.

Він зауважив, що влада не буде діяти за принципом “друзям все, а ворогам — локдаун” й санкції за порушення карантину вихідного дня будуть однакові для всіх.

“Санкції за порушення карантину вихідного дня стосуються і власника клубу „5 елемент“. З одного боку ви кричите, що ситуація з поширенням коронавірусу критична, з іншого — сприяєте цьому. Вам, мені здається, треба вирішити, ви або рятівник, або звичайний комерсант. І раджу не витрачати кошти ботоферм, які мають говорити про політичні переслідування опозиції, а зберегти гроші на виплати штрафів. Ви вже отримали один штраф, продовжите роботу на вихідних — буде новий штраф. І штрафи відповідно до законодавства, будуть тривати до тих пір, поки не навчитеся поважати закон. Потрібно буде сто штрафів — буде сто. Можливо — це така нова цікава модель для повернення в бюджет за все, що ви вкрали за попередні роки”, — сказав Зеленський.

Як повідомлялося, поліція відкрила кримінальне провадження через порушення карантину адміністрацією спорткомплексу “5 елемент”, який має відношення до п’ятого президента України Петра Порошенка.

Нагадаємо, в Україні за порушення “карантину вихідного дня” закрили 1,5 тисячі закладів торгівлі, десятки нічних клубів та спортзалів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92