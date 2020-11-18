“100 штрафів”: Зеленський попередив власника спорткомплексу “5 елемент” про порушення карантину

“Звичайно, я дивився один сюжет про роботу на вихідних клубу, який належить синові одного з поліцейських начальників, вже сьогодні він звільнений з Національної поліції. Я вдячний керівництву Нацполіції та МВС за оперативну та справедливу реакцію. Закон має бути й буде один для всіх, особливо це стосується правоохоронців, які повинні стежити за дотриманням закону”, — наголосив Зеленський.

Він зауважив, що влада не буде діяти за принципом “друзям все, а ворогам — локдаун” й санкції за порушення карантину вихідного дня будуть однакові для всіх.

“Санкції за порушення карантину вихідного дня стосуються і власника клубу „5 елемент“. З одного боку ви кричите, що ситуація з поширенням коронавірусу критична, з іншого — сприяєте цьому. Вам, мені здається, треба вирішити, ви або рятівник, або звичайний комерсант. І раджу не витрачати кошти ботоферм, які мають говорити про політичні переслідування опозиції, а зберегти гроші на виплати штрафів. Ви вже отримали один штраф, продовжите роботу на вихідних — буде новий штраф. І штрафи відповідно до законодавства, будуть тривати до тих пір, поки не навчитеся поважати закон. Потрібно буде сто штрафів — буде сто. Можливо — це така нова цікава модель для повернення в бюджет за все, що ви вкрали за попередні роки”, — сказав Зеленський.

Як повідомлялося, поліція відкрила кримінальне провадження через порушення карантину адміністрацією спорткомплексу “5 елемент”, який має відношення до п’ятого президента України Петра Порошенка.

Нагадаємо, в Україні за порушення “карантину вихідного дня” закрили 1,5 тисячі закладів торгівлі, десятки нічних клубів та спортзалів.