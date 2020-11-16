Локдаун вихідного дня зірвали у низці регіонів: поліція "прикрила" понад 2 тисячі бізнесів

"Впродовж цих вихідних поліцейські пильно стежили за дотриманням вимог "карантину вихідного дня“, передбаченого рішенням уряду. Загалом поліція за суботу-неділю закрила понад 2400 суб’єктів господарювання, які працювали всупереч постанові Кабміну. Серед них понад 1,5 тисячі закладів торгівлі, майже 800 закладів харчування, близько 30 нічних клубів та 20 спортзалів”, — зауважив Клименко.

За словами голови Нацполіції, складено майже 2000 адмінпротоколів за порушення карантину на відповідальних осіб, розпочато 9 кримінальних проваджень.

“При цьому Ігор Клименко підкреслив, що найбільше порушень карантину вихідного дня поліцейські зафіксували в тих регіонах, де представники місцевої влади офіційно заявили, що відмовляються виконувати рішення Кабміну. Це — Львівська, Дніпропетровська, Тернопільська, Черкаська, Одеська області. Крім того, також багато порушників виявили в столиці та на Київщині”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Київській області за суботу та неділю, 14-15 листопада, складено 143 адміністративних протоколи через порушення правил карантину під час так званого локдауну вихідного дня.



