"100 штрафов": Зеленский предупредил владельца спорткомплекса "5 элемент" о нарушении карантина

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на работу во время карантина выходного дня спорткомплекса “5 элемент”, который имеет отношение к пятому президенту Украины Петру Порошенко, и заявил, что если он продолжит работу на выходных — будет новый штраф. Также он отметил, что при необходимости “будет 100 штрафов”. Об этом он рассказал в своем третьем влоге записанном во время своей самоизоляции, передает корреспондент УНН.