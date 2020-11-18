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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 77395 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

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3 марта, 20:50 • 100501 просмотра

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 116698 просмотра

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3 марта, 11:09 • 151723 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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"100 штрафов": Зеленский предупредил владельца спорткомплекса "5 элемент" о нарушении карантина

"100 штрафов": Зеленский предупредил владельца спорткомплекса "5 элемент" о нарушении карантина

Киев  •  УНН

 • 11743 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на работу во время карантина выходного дня спорткомплекса “5 элемент”, который имеет отношение к пятому президенту Украины Петру Порошенко, и заявил, что если он продолжит работу на выходных — будет новый штраф. Также он отметил, что при необходимости “будет 100 штрафов”. Об этом он рассказал в своем третьем влоге записанном во время своей самоизоляции, передает корреспондент УНН.

“Конечно, я смотрел один сюжет о работе на выходных клуба, принадлежащего сыну одного из полицейских начальников, уже сегодня он уволен из Национальной полиции. Я благодарен руководству Нацполиции и МВД за оперативную и справедливую реакцию. Закон должен быть и будет один для всех, особенно это касается правоохранительных органов, которые должны следить за соблюдением закона”, — подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что власти не будут действовать по принципу “друзьям всё, а врагам — локдаун” и санкции за нарушение карантина выходного дня будут одинаковы для всех.

“Санкции за нарушение карантина выходного дня касаются и владельца клуба „5 элемент“. С одной стороны вы кричите, что ситуация с распространением коронавируса критическая, с другой — способствуете этому. Вам, мне кажется, надо решить, вы или спаситель, или обычный коммерсант. И советую не тратить средства ботоферм, которые должны говорить о политических преследованиях оппозиции, а сохранить деньги на выплаты штрафов. Вы уже получили один штраф, продолжите работу на выходных — будет новый штраф. И штрафы в соответствии с законодательством, будут продолжаться до тех пор, пока не научитесь уважать закон. Нужно будет сто штрафов — будет сто. Возможно — это такая новая интересная модель для возвращения в бюджет за все, что вы украли за предыдущие годы”, — сказал Зеленский.

Как сообщалось, полиция открыла уголовное производство из-за нарушения карантина администрацией спорткомплекса “5 элемент”, который имеет отношение к пятому президенту Украины Петру Порошенко.

Напомним, в Украине за нарушение “карантина выходного дня” закрыли 1,5 тысячи заведений торговли, десятки ночных клубов и спортзалов.

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