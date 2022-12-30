Рост минимальной заработной платы в этом году не предусмотрен

То есть в течение 2023 года «минималка» будет оставаться такой, какой была в 2022 – 6 700 грн в месяц или 40,46 грн в почасовом размере.

Размер прожиточного минимума тоже не изменится: 2684 грн – для трудоспособных, 2272 грн – для детей в возрасте до шести лет, для детей 6-18 лет – 2833 грн, для лиц, потерявших трудоспособность, – 2 093 грн. Общий показатель – 2589 грн.

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