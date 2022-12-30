Зростання мінімальної заробітної плати цього року не передбачене

Тобто протягом 2023 року «мінімалка» залишатиметься такою, якою була у 2022 – 6 700 грн на місяць або 40,46 грн у погодинному розмірі.

Розмір прожиткового мінімуму теж не зміниться: 2 684 грн – для працездатних, 2 272 грн – для дітей віком до шести років, для дітей 6-18 років – 2 833 грн, для осіб, які втратили працездатність, – 2 093 грн. Загальний показник – 2 589 грн.

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