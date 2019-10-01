Утром Киев стоит в пробках
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. По состоянию на 8:30 на дорогах Киева заметно значительное затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, в пробках стоит Голосеевский проспект, ул. Вячеслава Черновола, ул. Юрия Ильенко, частично проспект Победы и бульвар Шевченко, Петровская аллея и Парковая дорога, Володомирський спуск и Набережное шоссе, бульвар Дружбы Народов.
На левом берегу движение затруднено на Харьковском шоссе и проспекте Петра Григоренко.
В направлении правого берега движение затруднено на мосту Патона, а также на Дарницком мосту. Мостом Метро можно проехать свободно.
Напомним, в Украине во вторник, 1 октября, ожидаются дожди, местами сильный ветер.