Утром Киев стоит в пробках

Так, в пробках стоит Голосеевский проспект, ул. Вячеслава Черновола, ул. Юрия Ильенко, частично проспект Победы и бульвар Шевченко, Петровская аллея и Парковая дорога, Володомирський спуск и Набережное шоссе, бульвар Дружбы Народов.

На левом берегу движение затруднено на Харьковском шоссе и проспекте Петра Григоренко.

В направлении правого берега движение затруднено на мосту Патона, а также на Дарницком мосту. Мостом Метро можно проехать свободно.

Напомним, в Украине во вторник, 1 октября, ожидаются дожди, местами сильный ветер.