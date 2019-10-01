Зранку Київ стоїть у заторах
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Станом на 8:30 на дорогах Києва помітне значне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Так, у заторах стоїть Голосіївський проспект, вул. В’ячеслава Чорновола, вул. Юрія Іллєнка, частково проспект Перемоги та бульвар Шевченка, Петрівська алея та Паркова дорога, Володомирський узвіз та Набережне шосе, бульвар Дружби Народів.
На Лівому березі рух ускладнено на Харківському шосе та проспекті Петра Григоренка.
У напрямку правого берега рух ускладнено на мосту Патона, а також на Дарницькому мосту. Мостом Метро можна проїхати вільно.
Нагадаємо, в Україні у вівторок, 1 жовтня, очікуються дощі, подекуди сильний вітер.