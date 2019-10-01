Жовтень розпочнеться з дощів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. В Україні у вівторок, 1 жовтня, очікуються дощі, подекуди сильний вітер. Температура повітря вдень підніметься місцями до 24 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"1 жовтня вночі у більшості областей, вдень місцями у східній частині дощі", - вказали синоптики.
Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вночі та вранці в Україні пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 9-14°; вдень 13-18°, на Закарпатті, Прикарпатті та в південній частині 19-24°.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз на жовтень.