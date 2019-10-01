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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Октябрь начнется с дождей

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 октября. УНН. В Украине во вторник, 1 октября, ожидаются дожди, местами сильный ветер. Температура воздуха днем поднимется местами до 24 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Октябрь начнется с дождей

"1 октября ночью в большинстве областей, днем местами в восточной части дожди", - указали синоптики.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, ночью и утром в Украине порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 9-14°; днем 13-18°, на Закарпатье, Прикарпатье и в южной части 19-24°.

Напомним, синоптики дали прогноз на октябрь.

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