Октябрь начнется с дождей
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. В Украине во вторник, 1 октября, ожидаются дожди, местами сильный ветер. Температура воздуха днем поднимется местами до 24 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"1 октября ночью в большинстве областей, днем местами в восточной части дожди", - указали синоптики.
Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, ночью и утром в Украине порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 9-14°; днем 13-18°, на Закарпатье, Прикарпатье и в южной части 19-24°.
Напомним, синоптики дали прогноз на октябрь.