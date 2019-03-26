Нашли тело одного из четырех пропавших на Днепре, которые перевернулись на лодке
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Спасатели в Кременчуге нашли тело одного из четырех пропавших на Днепре, которые перевернулись на лодке, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Полтавской области.
"В акватории реки Днепр в 13:30 было найдено тело одного из граждан, который перевернулся на лодке", - сообщили в ГСЧС.
По данным спасателей, поиски остальных продолжаются.
Как сообщал УНН, 24 марта в Кременчуге Полтавской области перевернулся катер, судьба 4 человек остается неизвестной.
25 марта в Полтавской области нашли моторную лодку, что перевернулась.