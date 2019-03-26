Нашли тело одного из четырех пропавших на Днепре, которые перевернулись на лодке

"В акватории реки Днепр в 13:30 было найдено тело одного из граждан, который перевернулся на лодке", - сообщили в ГСЧС.

По данным спасателей, поиски остальных продолжаются.

Как сообщал УНН, 24 марта в Кременчуге Полтавской области перевернулся катер, судьба 4 человек остается неизвестной.

25 марта в Полтавской области нашли моторную лодку, что перевернулась.