Знайшли тіло одного із чотирьох зниклих на Дніпрі, які перекинулись на човні
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Рятувальники у Кременчуці знайшли тіло одного із чотирьох зниклих на Дніпрі, які перевернулися на човні, передає УНН із посиланням на прес-службу ДСНС у Полтавській області.
"В акваторії річки Дніпра о 13:30 було знайдено тіло одного з громадян, який перевернувся на човні", - повідомили у ДСНС.
За даними рятувальників, пошуки інших тривають.
Як повідомляв УНН, 24 березня у місті Кременчуці Полтавської області перекинувся моторний човен, доля 4 людей залишається невідомою.
25 березня у Полтавській області знайшли моторний човен, що перекинувся.