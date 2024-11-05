Значительный вклад в детенизацию экономики страны: аграрии вручили благодарность главе Одесской ОВА Киперу

Глава Одесской областной государственной администрации Олег Кипер провел встречу с главой Всеукраинского аграрного совета (ВАС) Андреем Дикуном, где были обсуждены важные вопросы, касающиеся аграрного сектора области. Приоритетами встречи стали вопросы усиления экспортного контроля и обеспечения равных условий в уплате налогов для всех участников рынка, сообщает УНН.

В первую очередь внимание уделили новым мерам экспортного контроля, которые уже дали положительные результаты в борьбе с теневым рынком зерна. Чтобы получить разрешение на экспорт, необходимо подтвердить легальность происхождения зерна через проверку всей цепи его приобретения. По словам Андрея Дикуна, такая система значительно уменьшила объемы теневого рынка, способствуя прозрачности на рынке зерна.

"Аграрии приветствуют это решение, поскольку мы на практике увидели, что спрос на зерно без документов значительно снизился. Более того, видим, что уже ищут возможности сделать легальные документы, чего раньше не было. То есть система заработала. И мы рассчитываем, что она будет работать не только в Одесской области", - отметил глава ВАС.

Другим важным вопросом встречи стала проблема минимального налогового обязательства (МНО). По словам Дыкуна, сейчас МНО платят только те предприятия, которые работают "в белую", тогда как некоторые единоличники избегают этого обязательства. Это ставит добросовестных налогоплательщиков в неравные условия.

"Нам важно, чтобы налоговые обязательства выполняли все участники рынка. К сожалению, нынешняя система позволяет некоторым уклоняться от уплаты МПО. Мы договорились с Олегом Александровичем, что областная налоговая усилит контроль в этом направлении, и наши эксперты готовы оказать необходимую помощь", - пояснил председатель ВАР.

Андрей Дикун поблагодарил Олега Кипера за конструктивное сотрудничество и поддержку. В свою очередь Кипер получил благодарность от аграриев за значительный вклад в детенизацию экономики Украины.