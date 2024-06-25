Генпрокурор Андрей Костин прокомментировал новые ордера МУС на арест - в отношении бывшего министра обороны россии сергея шойгу и начальника генерального штаба вооруженных сил рф валерия герасимова, отметив, что это еще один значимый шаг на пути к обеспечению полной ответственности агрессора, пишет УНН.

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"Международный уголовный суд выдал ордера на арест бывшего министра обороны россии и начальника генерального штаба вс рф за военные преступления и преступления против человечности, связанные с направлением атак на гражданские объекты в Украине. Это еще один значимый шаг на пути к обеспечению полной ответственности агрессора", - подчеркнул Костин.

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Генпрокурор приветствовал независимую работу МУС, направленную на защиту основ мирового порядка, основанного на законах и правилах. "Искренне благодарен прокурорам, следователям СБУ, Национальной полиции Украины и всем тем, чьи настойчивые усилия способствовали достижению этого результата", - указал он.

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