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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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"Значущий крок на шляху до забезпечення повної відповідальності агресора" - Генпрокурор про нові ордери МКС

Київ • УНН

 • 20817 перегляди

Генпрокурор Андрій Костін прокоментував нові ордери МКС на арешт - щодо колишнього міністра оборони росії сергія шойгу та начальника генерального штабу збройних сил рф валерія герасимова, зазначивши, що це ще один значущий крок на шляху до забезпечення повної відповідальності агресора.

"Значущий крок на шляху до забезпечення повної відповідальності агресора" - Генпрокурор про нові ордери МКС

Генпрокурор Андрій Костін прокоментував нові ордери МКС на арешт - щодо колишнього міністра оборони росії сергія шойгу та начальника генерального штабу збройних сил рф валерія герасимова, зазначивши, що це ще один значущий крок на шляху до забезпечення повної відповідальності агресора, пише УНН.

Деталі

"Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт колишнього міністра оборони росії та начальника генерального штабу зс рф за воєнні злочини та злочини проти людяності, пов'язані зі спрямуванням атак на цивільні об'єкти в Україні. Це ще один значущий крок на шляху до забезпечення повної відповідальності агресора", - наголосив Костін.

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Генпрокурор привітав незалежну роботу МКС, спрямовану на захист основ світового порядку, заснованого на законах і правилах. "Щиро вдячний прокурорам, слідчим СБУ, Національної поліції України та всім тим, чиї наполегливі зусилля сприяли досягненню цього результату", - вказав він.

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Юлія Шрамко

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