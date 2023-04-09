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СМИ о взрывах в оккупированной Феодосии: было две ракеты, подорвано систему С-300

Киев • УНН

 • 4137344 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. В результате взрывов в Феодосии во временно оккупированном Крыму была подорвана российская система С-300, ранено троих военных. Об этом сообщили местные Телеграм-каналы, пишет УНН.

Цитата

«Ракетный удар по Феодосии, новые данные: ракет было две (российский «глава» Крыма сергей аксенов сообщил об одной). Одну ракету сбила ПВО, вторая попала в систему С-300 и подорвала ее. Ранено трое военных», - говориться в сообщении.

Отмечается, что судя по фото взрыва, ракета целилась в место расположения ЗРК недалеко от села Пионерское.

Дополнение

8 апреля в Феодосии во временно оккупированном Крыму были слышны звуки взрывов.

Также звуки взрыва слышали в Севастополе, в оккупационной администрации заявили об учениях.

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