СМИ о взрывах в оккупированной Феодосии: было две ракеты, подорвано систему С-300
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. В результате взрывов в Феодосии во временно оккупированном Крыму была подорвана российская система С-300, ранено троих военных. Об этом сообщили местные Телеграм-каналы, пишет УНН.
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«Ракетный удар по Феодосии, новые данные: ракет было две (российский «глава» Крыма сергей аксенов сообщил об одной). Одну ракету сбила ПВО, вторая попала в систему С-300 и подорвала ее. Ранено трое военных», - говориться в сообщении.
Отмечается, что судя по фото взрыва, ракета целилась в место расположения ЗРК недалеко от села Пионерское.
Дополнение
8 апреля в Феодосии во временно оккупированном Крыму были слышны звуки взрывов.
Также звуки взрыва слышали в Севастополе, в оккупационной администрации заявили об учениях.