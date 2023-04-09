ЗМІ про вибухи в окупованій Феодосії: було дві ракети, підірвано систему С-300
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Унаслідок вибухів у Феодосії в тимчасово окупованому Криму було підірвано російську систему С-300, поранено трьох військових. Про це повідомили місцеві Телеграм-канали, пише УНН.
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«Ракетний удар по Феодосії, нові дані: ракет було дві (російський «глава» Криму Сергій Аксьонов повідомив про одну). Одну ракету збила ППО, друга потрапила в систему С-300 і підірвала її. Поранено троє військових», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що судячи з фото вибуху, ракета цілилася в місце розташування ЗРК недалеко від села Піонерське.
Доповнення
8 квітня у Феодосії в тимчасово окупованому Криму були чутні звуки вибухів.
Також звуки вибуху чули в Севастополі, в окупаційній адміністрації заявили про навчання.