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ЗМІ про вибухи в окупованій Феодосії: було дві ракети, підірвано систему С-300

ЗМІ про вибухи в окупованій Феодосії: було дві ракети, підірвано систему С-300

Київ • УНН

 • 4137344 перегляди

КИЇВ. 9 квітня. УНН. Унаслідок вибухів у Феодосії в тимчасово окупованому Криму було підірвано російську систему С-300, поранено трьох військових. Про це повідомили місцеві Телеграм-канали, пише УНН.

Цитата

«Ракетний удар по Феодосії, нові дані: ракет було дві (російський «глава» Криму Сергій Аксьонов повідомив про одну). Одну ракету збила ППО, друга потрапила в систему С-300 і підірвала її. Поранено троє військових», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що судячи з фото вибуху, ракета цілилася в місце розташування ЗРК недалеко від села Піонерське.

Доповнення

8 квітня у Феодосії в тимчасово окупованому Криму були чутні звуки вибухів.

Також звуки вибуху чули в Севастополі, в окупаційній адміністрації заявили про навчання.

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