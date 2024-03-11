Злоупотребление на более 200 млн грн: разоблачена схема при добыче природного газа

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Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
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Должностные лица АО "Укргаздобыча" нанесли 211 млн грн убытков из-за манипуляций с контрактом на добычу природного газа.
Вместо войск НАТО в Украину нужно вернуть мужчин из-за рубежа - министр обороны Словакии
Вместо того, чтобы отправлять войска НАТО в Украину, министр обороны Словакии Роберт Калиняк предлагает вернуть боеспособных украинских мужчин, которые выехали за границу.
Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"
Фонд гарантирования вкладов физических лиц утверждает, что использование автомобилей ликвидированного Мегабанка для командировок было экономически выгоднее, чем покупка билетов и оплата проживания, хотя расчеты свидетельствуют об обратном.
Протестующие совместно с полицией начали задерживать пассажирские автобусы на границе с Польшей - Кубраков
Польские протестующие, которые блокируют движение грузовиков на украинско-польской границе, начали останавливать пассажирские автобусы, задерживать женщин, детей и военнослужащих без объяснения причин, что, по словам вице-премьер-министра Украины Александра Кубракова, недопустимо.
На Киевщине двое детей оказались заблокированными в задымленной квартире
Двух детей, которые оказались в задымленной квартире в Киевской области, спасли пожарные после того, как соседи услышали их крики и вызвали экстренные службы.
Экс-руководителя лесхоза подозревают в незаконной вырубке 10 тысяч деревьев - ГБР
Бывший руководитель лесохозяйственного предприятия в Винницкой области допустил незаконную вырубку более 10 000 деревьев, что привело к убыткам почти на 60 млн грн. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Украина предлагает Польше совместные переговоры с привлечением аграриев обеих стран
Украина предлагает Польше провести в этом месяце совместные межведомственные переговоры с представителями профильных аграрных ассоциаций обеих стран для налаживания конструктивных отношений между украинскими и польскими аграриями.
На Черниговщине россияне используют беспилотники с зажигательной смесью - ГПСУ
россияне используют беспилотники с зажигательной смесью, что вызывает пожары в приграничных населенных пунктах Черниговской области.
Обустроили "участки" во дворах: как в Мариуполе оккупанты проводят досрочное "голосование" на "выборах путина"
Во временно оккупированном Мариуполе российские оккупанты обустраивают "избирательные участки" во дворах мирных жителей, чтобы заставить их принять участие в так называемом "досрочном голосовании на выборах президента российской федерации".
"Желтый" уровень опасности: синоптики предупредили о сильном ветре
В Украине объявлено штормовое предупреждение на 12 марта из-за ожидаемых сильных порывов ветра 15-20 м/с в большинстве западных областей.