Злоупотребление на более 200 млн грн: разоблачена схема при добыче природного газа

Правоохранители сообщили о подозрении одному из действующих должностных лиц АО "Укргаздобыча" и бывшему сотруднику, которые заключили договоры по добыче природного газа с более 200 млн гривен убытками. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

11 марта 2024 года НАБУ и САП разоблачили схему злоупотреблений на более 200 млн грн при заключении и выполнении договора по повышению добычи природного газа между АО "Укргаздобыча" и частной иностранной компанией - говорится в сообщении НАБУ.

Как сообщается, в 2019-2020 гг. АО "Укргаздобыча" провело конкурс и заключило с компанией-победительницей договор о предоставлении услуг по повышению добычи природного газа на месторождениях общества. Должна была осуществлять базовую и повышенную добычу "голубого топлива". При этом стоимость базовой добычи 1 куб. м газа должна была быть в 3-4 раза ниже стоимости повышенной добычи, а объем - фиксированным.

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Однако, должностные лица АО "Укргаздобыча" снизили норму базовой добычи природного газа на 750 млн куб. м за 15 лет потенциального действия договора, отметили в НАБУ. Кроме того, к договору добавили условие, согласно которому расчет помесячных показателей базовой добычи в течение срока действия договора должен был опираться на объемы такой добычи обществом в течение 2020 года, которые должностные лица АО "Укргаздобыча" его работникам запретили повышать.

"Указанные противоправные действия привели к необоснованному и искусственному росту доли газа повышенной добычи, за который АО "Укргаздобыча" должно было рассчитываться по значительно более высокому тарифу. Таким образом, за период с октября 2020 года (когда месторождения были переданы в управление подрядчику) до ноября 2023 АО "Укргаздобыча" причинен ущерб на сумму 211 млн грн", - говорится в сообщении НАБУ.

В ведомстве сообщили, что за такую "схему" ответственный чиновник АО "Укргаздобыча" получил премию в двойном размере месячной зарплаты. В дальнейшем, покинув территорию Украины после начала полномасштабного вторжения РФ, он трудоустроился руководителем по развитию бизнеса в компанию, которая победила в конкурсе.

Сейчас ему и одному из действующих должностных лиц общества сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением- ред.)

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