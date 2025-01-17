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Журналисты выяснили, что детектив НАБУ, который имел доступ к секретной информации и бежал в Румынию, был связан с россией

Журналисты выяснили, что детектив НАБУ, который имел доступ к секретной информации и бежал в Румынию, был связан с россией

Киев  •  УНН

 • 7349 просмотра

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Детектив НАБУ Тимур Аршавин, который имел доступ к гостайне и российские связи, незаконно пересек границу с Румынией. До побега он имел проблемы с кредитами, но неожиданно получил миллионы на счетах.

Детектив НАБУ Тимур Аршавин, который незаконно пересек границу с Румынией и сбежал, имел прямые связи с россией и большие проблемы с кредитами. Несмотря на это, он был назначен на должность в Бюро и получил доступ к государственной тайне. Об этом говорится в расследовании Informator.ua, передает УНН.

"Человек, который имел прямую связь со страной-агрессором, у которого были большие проблемы с кредиторами, не только получил должность в НАБУ, но и доступ к государственной тайне. В какой-то момент все долги детектива закрывают, на счетах у него появляются миллионы, а сам он убегает из страны, незаконно пересекая границу. Ни одно должностное лицо НАБУ не понесло за это ответственность. В НАБУ делают вид, что все хорошо. Вопрос: сколько еще кротов сидит в НАБУ и почему по этому поводу бездействует Кривонос?", – написал Informator.ua.

Проанализировав данные по открытым источникам и реестрам, журналисты выяснили, что у родителей и жены Аршавина – действующее российское гражданство.

"Аршавина Анастасия Белигтеевна (жена – ред.), а в реальности – Дагбаева Оюна Белигтеевна, гражданка России из Республики Саха, г. Нерюнгри была не только партнером в личной жизни детектива НАБУ. Аршавин вел с супругой общий бизнес: они были соучредителями Общественного объединения "Комплексные решения", – отметили авторы расследования.

По их данным, деньги у Аршавина неожиданно появились перед его бегством. А вот до этого он сидел в микрозаймах под бешеные проценты в течение всего периода работы в НАБУ.

"По официальной информации, только через два года он взял 50 (!) микрокредитов. Наименьший заем составлял 500 гривен, максимальный 30 тыс. грн. То есть детектив НАБУ был от чего-то настолько зависим, что брал взаймы даже 500 грн", – сообщили журналисты.

Именно этот детектив-должник, по их словам, представлял интересы государства в суде по делу против Коломойского.

"Не в том (деле – ред.), по которому сейчас олигарх находится за решеткой, а в другом, деле, которое, судя по всему, слило НАБУ. Поскольку, несмотря на все обещания, подозрений так и не дождались. Материалы дела – засекречены, но не для детектива – у мужа российской гражданки все доступы, как и к другим делам, были", – отмечается в материале Informator.ua.

НАБУ заявило, что Аршавин на момент участия в судебном деле Коломойского был уволен, но это неправда, отмечено в расследовании.

"Реестры говорят иначе: "уволенный детектив" на самом деле в это время представлял НАБУ в суде против Коломойского. Зачем в Бюро предоставили ложные сведения? Иначе им пришлось бы признать, что у них работал шпион. А это был бы скандал и возможная отставка директора НАБУ Семена Кривоноса", – подчеркнули журналисты.

Как сообщалось ранее, детектив Национального антикоррупционного бюро Тимур Аршавин скрылся из Украины в Румынию. В октябре 2024 года он пересек границу вне официальных пунктов пропуска и с тех пор не возвращался. НАБУ заявило, что он уволился из Бюро в июле 2023 года.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Криминал и ЧП
natsionalnoe-antikorruptsionnoe-byuro-ukrainiНациональное антикоррупционное бюро Украины
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