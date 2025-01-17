Журналісти зʼясували, що детектив НАБУ, який мав доступ до секретної інформації і втік до Румунії, був пов’язаним з росією

ukenru
Ексклюзив
14:49 • 67704 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

13:49 • 69037 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
12:39 • 83338 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 115083 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 139866 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 132382 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 147966 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 173833 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 220510 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176393 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

17 березня, 08:25 • 114277 перегляди
Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

17 березня, 08:37 • 120341 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

17 березня, 08:48 • 153446 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

17 березня, 09:10 • 136719 перегляди
Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

12:14 • 113550 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

14:49 • 67704 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 73458 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 207893 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 205469 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 336287 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

16:09 • 60 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

13:49 • 30474 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

13:11 • 32385 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 74755 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 100841 перегляди
Актуальне
Журналісти зʼясували, що детектив НАБУ, який мав доступ до секретної інформації і втік до Румунії, був пов’язаним з росією

Журналісти зʼясували, що детектив НАБУ, який мав доступ до секретної інформації і втік до Румунії, був пов’язаним з росією

Київ • УНН

 • 107339 перегляди

Детектив НАБУ Тімур Аршавін, який мав доступ до держтаємниці та російські зв'язки, незаконно перетнув кордон з Румунією. До втечі він мав проблеми з кредитами, але несподівано отримав мільйони на рахунках.

Детектив НАБУ Тімур Аршавін, який незаконно перетнув кордон з Румунією та втік, мав прямі звʼязки з росією та великі проблеми з кредитами. Незважаючи на це, він був призначений на посаду у Бюро та отримав доступ до державної таємниці. Про це йдеться у розслідуванні Informator.ua, передає УНН.

"Людина, яка має прямий зв’язок з країною-агресором, яка має великі проблеми з кредиторами, не лише отримала посаду у НАБУ, але й доступ до державної таємниці. В якийсь момент всі борги детектива закривають, на рахунках в нього з’являються мільйони, а сам він тікає з країни, незаконно перетинаючи кордон. Жодна посадова особа НАБУ не понесла за це відповідальності. В НАБУ вдають, що все гаразд. Питання: скільки ще кротів сидить в НАБУ і чому з цього приводу бездіє Кривонос?", – написав Informator.ua.

Проаналізувавши дані з відкритих джерел та реєстри, журналісти з’ясували, що у батьків і дружини Аршавіна – діюче російське громадянство.

"Аршавіна Анастасія Белігтеївна (дружина – ред.), а в реальності – Дагбаєва Оюна Белігтеївна, громадянка росії з Республіки Саха, м. Нерюнгрі була не лише партнером в особистому житті детектива НАБУ. Аршавін вів з дружиною спільний бізнес: вони були співзасновниками Громадського об’єднання "Комплексні рішення", – зазначили автори розслідування.

За їхніми даними, гроші в Аршавіна неочікувано з’явилися перед його втечею. А от до цього він сидів в мікрозаймах під скажені відсотки протягом усього періоду роботи в НАБУ.

"За офіційною інформацією, лише за два роки він взяв 50 (!) мікрокредитів. Найменша позика складала 500 гривень, максимальна 30 тис. грн. Тобто детектив НАБУ був від чогось настільки залежний, що брав в борг навіть 500 грн", – повідомили журналісти.

Саме цей детектив-боржник, за їхніми словами, представляв інтереси держави у суді в справі проти Коломойського.

"Не в тій (справі – ред.), за якою зараз олігарх перебуває за ґратами, а в іншій, справу, яку, судячи з усього, злило НАБУ. Оскільки, попри всі обіцянки, підозр так і не дочекалися. Матеріали справи – засекречені, але не для детектива – в чоловіка російської громадянки всі доступи, як і до інших справ, були", – наголошено у матеріалі Informator.ua.

НАБУ заявило, що Аршавін на момент участі в судовій справі Коломойського був звільнений, але це неправда, зазначено у розслідуванні.

"Реєстри кажуть інакше: "звільнений детектив" насправді в цей час представляв НАБУ в суді проти Коломойського. Навіщо в Бюро надали неправдиві відомості? Інакше їм довелось би визнати, що в них працював шпигун. А це був би скандал і можлива відставка директора НАБУ Семена Кривоноса", – наголосили журналісти.

Як повідомлялось раніше, детектив Національного антикорупційного бюро Тімур Аршавін утік з України до Румунії. У жовтні 2024 року він перетнув кордон поза офіційними пунктами пропуску і відтоді не повертався. НАБУ заявило, що він звільнився з Бюро у липні 2023 року.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Кримінал та НП
natsionalne-antykoruptsiine-biuro-ukrainyНаціональне антикорупційне бюро України
rumuniiaРумунія
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами