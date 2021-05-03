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Журналист Bellingcat анонсировал выход скандального расследования по "вагнеровцам" после лета

Журналист Bellingcat анонсировал выход скандального расследования по "вагнеровцам" после лета

Киев  •  УНН

 • 25314 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Документальный фильм международной группы Bellingcat, посвященный провалу предполагаемой операции по привлечению к ответственности боевиков российской ЧВК “Вагнера” выйдет уже после лета 2021 года. Об этом рассказал болгарский журналист, главный расследователь Bellingcat Христо Грозев в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.

Цитата:

“Мы сначала сделаем в текстовом варианте наше расследование. Как можно быстрее. Надеюсь, что это точно будет в ближайшие недели, а потом как получиться фильм, но скорей всего это будет после лета”, — сказал Грозев.

Дополнение

Ранее болгарский журналист, главный расследователь Bellingcat Христо Грозев заявлял, что издание опубликует материал по ЧВК “Вагнера” в начале мая.

Что было ранее

В прошлом году Христо Грозев анонсировал расследование о “вагнеровцах”. Он назвал ситуацию “прецедентом”, так как украинские спецслужбы фактически сделали “посмешище” с российской разведки, а теперь такое событие якобы украинская власть умалчивает.

29 июля 2020-го белорусские правоохранительные органы задержали 33 человека. Некоторые из них были представителями частной военной компании “Вагнера”. Имена многих задержанных в списке сайта “Миротворец”. Большинство из них, по данным сайта, воевали на оккупированной части Донбасса.

14 августа 2020 года стало известно, что задержанные на территории Беларуси 32 боевика ЧВК “Вагнера” были возвращены Российской Федерации.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что белорусская сторона оставила обращение Офиса Генерального прокурора о выдаче задержанных в Украину без ответа. А также отреагировал на передачу Беларусью боевиков ЧВК “Вагнера” на территорию России, заявив, что “это странно, некорректно и точно неприемлемо в дружеских межгосударственных отношениях”.

В ряде СМИ появилась информация о том, что СБУ и ГУР Минобороны якобы готовили спецоперацию по задержанию членов ЧВК “Вагнера”, но “из-за доклада президенту Зеленскому и голове ОПУ Ермаку "произошла“ утечка информации”, о которой “узнали белорусские спецслужбы” .

В Службе безопасности Украины опровергли участие СБУ в так называемой “вагнеровской спецоперации” и назвали обычным фейком.

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