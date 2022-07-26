"Никаких указаний", что на месте удара рф в порту Одессы был украинский военный корабль - британская разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Минобороны Великобритании заявило во вторник, что "нет никаких указаний" на тоо, что украинский военный корабль и запас противокорабельных ракет находились в порту Одесского порта в воскресенье после того, как россия ранее заявила, что уничтожила эти цели высокоточными ракетами, пишет УНН.
Цитата
"24 июля 2022 года российские крылатые ракеты попали в причал украинского Одесского порта. Минобороны россии заявило, что нанесло удар по украинскому военному кораблю и комплексу противокорабельных ракет. Нет никаких указаний на то, что такие цели находились в месте попадания ракет", - сообщили в МО Британии со ссылкой на разведданные.
Детали
Как отмечается, "россия почти наверняка воспринимает противокорабельные ракеты как ключевую угрозу, ограничивающую эффективность ее черноморского флота". "Это значительно подорвало общий план вторжения, поскольку россия не может реально попытаться морским десантом захватить Одессу", - указали в британской разведке.
"россия и дальше будет уделять первоочередное внимание усилиям по ослаблению и уничтожению противокорабельного потенциала Украины. Однако то, как рф нацеливается, скорее всего, регулярно подрывается устаревшей разведывательной информацией, плохой планировкой и подходом к операциям сверху вниз", - отметили в МО Великобритании.
Дополнение
Враг 23 июля атаковал Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр". 2 ракеты сбиты силами противовоздушной обороны. 2 попали в объекты инфраструктуры порта, сообщили в ОК "Юг".
Это произошло менее чем через 24 часа после того, как россия подписалась под соглашением о разблокировании экспорта украинского зерна морем – с ООН и Турцией. Аналогичное соглашение отдельно от россии с ООН и Турцией подписала и Украина. Речь шла о разблокировке для экспорта трех портов – "Одесса", "Черноморск" и "Южный".
Вражеский ракетный удар по порту Одессы уже вызвал реакцию, как МИД Украины, так и иностранных дипломатов, в частности, США и ЕС.