"Жодних ознак", що на місці удару рф в порту Одеси був український військовий корабель - британська розвідка

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 43111 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 90489 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 128557 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 179933 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 176548 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 173812 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 150076 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 116079 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 109093 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 312803 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.6 м/с
94 %
745 мм
Невеликий дощ
Популярнi новини

В Україні запустили додатковий потяг по маршруту Київ-Трускавець

1 квітня, 16:28 • 25209 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 51182 перегляди

У Литві знайдено мертвим четвертого зниклого американського солдата

1 квітня, 16:49 • 20587 перегляди

Напад в Амстердамі: українцю інкримінують замах на вбивство з тероризмом

1 квітня, 17:04 • 22333 перегляди

"Дні, коли США оббирали, минули": Білий дім про нові мита, які готує Трамп

1 квітня, 17:23 • 20385 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 187573 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 312806 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 573117 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 516413 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 716602 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Анналена Бербок

Ілон Маск

Андрій Сибіга

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 51182 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 93667 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 121207 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 144196 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 157679 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Безпілотний літальний апарат

IRIS-T

Зенітна установка Gepard

Фокс Ньюс

"Жодних ознак", що на місці удару рф в порту Одеси був український військовий корабель - британська розвідка

"Жодних ознак", що на місці удару рф в порту Одеси був український військовий корабель - британська розвідка

Київ • УНН

 • 182789 перегляди

КИЇВ. 26 липня. УНН. Міноборони Великої Британії заявило у вівторок, що "немає жодних ознак" того, що український військовий корабель і запас протикорабельних ракет перебували в порту Одеського порту в неділю після того, як росія раніше заявила, що знищила ці цілі високоточними ракетами, пише УНН.

Цитата

"24 липня 2022 року російські крилаті ракети поцілили у причал українського Одеського порту. Міноборони росії заявило, що завдало удару по українському військовому кораблю і комплексу протикорабельних ракет. Немає жодних ознак того, що такі цілі перебували в місці влучення ракет", - повідомили у МО Британії з посиланням на розвіддані.

Деталі

Як зазначається, "росія майже напевно сприймає протикорабельні ракети як ключову загрозу, що обмежує ефективність її чорноморського флоту". "Це значно підірвало загальний план вторгнення, оскільки росія неспроможна реально спробувати морським десантом захопити Одесу", - вказали у британській розвідці.

"росія й надалі приділятиме першочергову увагу зусиллям щодо ослаблення та знищення протикорабельного потенціалу України. Проте те, як рф націлюється, швидше за все, регулярно підривається застарілою розвідувальною інформацією, поганим плануванням та підходом до операцій зверху донизу", - зауважили у МО Британії.

Доповнення

Ворог 23 липня атакував Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу "Калібр". 2 ракети збито силами протиповітряної оборони. 2 влучили в об'єкти інфраструктури порту, повідомили в ОК "Південь".

Це сталося менше як за 24 години після того, як росія підписалася під угодою про розблокування експорту українського зерна морем - з ООН та Туреччиною. Аналогічну угоду окремо від рф з ООН та Туреччиною підписала й Україна. Йшлось про розблокування для експорту трьох портів - "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".

Ворожий ракетний удар по порту Одеси уже викликав реакцію, як МЗС України, так і іноземних дипломатів, зокрема, США та ЄС.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоВійнаКримінал та НП
Bitcoin
$85,152.60
Золото
$3,160.99
Tesla
$268.93
Brent
$74.50
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,892.06