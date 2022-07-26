"Жодних ознак", що на місці удару рф в порту Одеси був український військовий корабель - британська розвідка

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"24 липня 2022 року російські крилаті ракети поцілили у причал українського Одеського порту. Міноборони росії заявило, що завдало удару по українському військовому кораблю і комплексу протикорабельних ракет. Немає жодних ознак того, що такі цілі перебували в місці влучення ракет", - повідомили у МО Британії з посиланням на розвіддані.

Деталі

Як зазначається, "росія майже напевно сприймає протикорабельні ракети як ключову загрозу, що обмежує ефективність її чорноморського флоту". "Це значно підірвало загальний план вторгнення, оскільки росія неспроможна реально спробувати морським десантом захопити Одесу", - вказали у британській розвідці.

"росія й надалі приділятиме першочергову увагу зусиллям щодо ослаблення та знищення протикорабельного потенціалу України. Проте те, як рф націлюється, швидше за все, регулярно підривається застарілою розвідувальною інформацією, поганим плануванням та підходом до операцій зверху донизу", - зауважили у МО Британії.

Доповнення

Ворог 23 липня атакував Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу "Калібр". 2 ракети збито силами протиповітряної оборони. 2 влучили в об'єкти інфраструктури порту, повідомили в ОК "Південь".

Це сталося менше як за 24 години після того, як росія підписалася під угодою про розблокування експорту українського зерна морем - з ООН та Туреччиною. Аналогічну угоду окремо від рф з ООН та Туреччиною підписала й Україна. Йшлось про розблокування для експорту трьох портів - "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".

Ворожий ракетний удар по порту Одеси уже викликав реакцію, як МЗС України, так і іноземних дипломатів, зокрема, США та ЄС.