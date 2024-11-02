Женщина пострадала от атаки рф дронами на Киевскую область: показали последствия
Киев • УНН
Во время воздушной атаки на Киевскую область 82-летняя женщина получила осколочное ранение головы от БПЛА. Зафиксированы повреждения жилых объектов.
Российские войска ночью в очередной раз атаковали Киевскую область, 82-летняя женщина получила ранения, сообщил в субботу глава Киевской ОВА Руслан Кравченко в Telegram, пишет УНН.
В результате воздушной атаки на Киевщину есть пострадавшие. Это 82-летняя женщина, которая получила осколочное ранение из-за падения частей БПЛА. Пострадавшая с ранами головы и гипертоническим кризом доставлена в одну из районных больниц. Состояние удовлетворительное. Оказывается вся необходимая медицинская помощь
Сейчас оперативные службы, по его словам, фиксируют повреждения жилых объектов в результате падения обломков сбитых вражеских целей.
По данным ГУНП в Киевской области, на 11:20 в нескольких районах Киевщины зафиксировано повреждение шести частных домов, двух хозяйственных построек и автомойки. Полиция показала последствия атаки рф.
Атака вражеских дронов на Киев: повреждения в 6 районах, пострадал полицейский2 ноября 2024, 07:51 • 11680 просмотров