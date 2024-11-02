Женщина пострадала от атаки рф дронами на Киевскую область: показали последствия

Российские войска ночью в очередной раз атаковали Киевскую область, 82-летняя женщина получила ранения, сообщил в субботу глава Киевской ОВА Руслан Кравченко в Telegram, пишет УНН.

В результате воздушной атаки на Киевщину есть пострадавшие. Это 82-летняя женщина, которая получила осколочное ранение из-за падения частей БПЛА. Пострадавшая с ранами головы и гипертоническим кризом доставлена в одну из районных больниц. Состояние удовлетворительное. Оказывается вся необходимая медицинская помощь