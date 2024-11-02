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Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"
15:57 • 89355 просмотра

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"

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14:26 • 103738 просмотра

Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи

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Женщина пострадала от атаки рф дронами на Киевскую область: показали последствия

Женщина пострадала от атаки рф дронами на Киевскую область: показали последствия

Киев  •  УНН

09:42 • 1058 просмотра

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Во время воздушной атаки на Киевскую область 82-летняя женщина получила осколочное ранение головы от БПЛА. Зафиксированы повреждения жилых объектов.

Российские войска ночью в очередной раз атаковали Киевскую область, 82-летняя женщина получила ранения, сообщил в субботу глава Киевской ОВА Руслан Кравченко в Telegram, пишет УНН.

В результате воздушной атаки на Киевщину есть пострадавшие. Это 82-летняя женщина, которая получила осколочное ранение из-за падения частей БПЛА. Пострадавшая с ранами головы и гипертоническим кризом доставлена в одну из районных больниц. Состояние удовлетворительное. Оказывается вся необходимая медицинская помощь

- написал Кравченко.

Сейчас оперативные службы, по его словам, фиксируют повреждения жилых объектов в результате падения обломков сбитых вражеских целей.

По данным ГУНП в Киевской области, на 11:20 в нескольких районах Киевщины зафиксировано повреждение шести частных домов, двух хозяйственных построек и автомойки. Полиция показала последствия атаки рф.

Атака вражеских дронов на Киев: повреждения в 6 районах, пострадал полицейский2 ноября 2024, 07:51 • 11680 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаКиевская область
kievКиев