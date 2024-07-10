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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Женщина, которой пересадили почку от свиньи, умерла через три месяца - CBS News

Женщина, которой пересадили почку от свиньи, умерла через три месяца - CBS News

Киев  •  УНН

10 июля 2024, 08:41  •  1458 просмотра

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54-летняя женщина, которой 12 апреля в нью-йоркской больнице пересадили генетически модифицированную свиную почку, умерла через три месяца после того, как орган удалили из-за того, что он препятствовал кровотоку.

Умер второй пациент, которому в больнице Нью-Йорка пересадили генетически модифицированную почку свиньи. Пишет УНН со ссылкой на cbs news.

Детали

Женщина, которой 12 апреля в больнице Нью-Йорка пересадили свиную почку, умерла, сообщил ее хирург СМИ во вторник.

54-летняя Лиза Пизано страдала от сердечной и почечной недостаточности до операции и не подходила для трансплантации от человека. Она получила сердечный насос, который называется LVAD, 4 апреля, а 12 апреля ей пересадили свиную почку. В мае, через 47 дней после трансплантации, врачи удалили генно-инженерный орган, поскольку он препятствовал кровотоку.

В США умер первый человек, которому пересадили генетически модифицированную свиную почку12 мая 2024, 09:45 • 29338 просмотров

Вклад Лизы в медицину, хирургию и ксенотрансплантацию невозможно переоценить. Ее наследие как первопроходца будет жить, и ее навсегда запомнят за ее мужество и добрый нрав

- сказал во вторник доктор Роберт Монтгомери, директор Института трансплантации им. Лангона при Нью-Йоркском университете.
Игорь Тележников

Игорь Тележников

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