Женщина, которой пересадили почку от свиньи, умерла через три месяца - CBS News

Умер второй пациент, которому в больнице Нью-Йорка пересадили генетически модифицированную почку свиньи. Пишет УНН со ссылкой на cbs news.

Детали

Женщина, которой 12 апреля в больнице Нью-Йорка пересадили свиную почку, умерла, сообщил ее хирург СМИ во вторник.

54-летняя Лиза Пизано страдала от сердечной и почечной недостаточности до операции и не подходила для трансплантации от человека. Она получила сердечный насос, который называется LVAD, 4 апреля, а 12 апреля ей пересадили свиную почку. В мае, через 47 дней после трансплантации, врачи удалили генно-инженерный орган, поскольку он препятствовал кровотоку.

В США умер первый человек, которому пересадили генетически модифицированную свиную почку