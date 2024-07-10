Женщина, которой пересадили почку от свиньи, умерла через три месяца - CBS News
Киев • УНН
54-летняя женщина, которой 12 апреля в нью-йоркской больнице пересадили генетически модифицированную свиную почку, умерла через три месяца после того, как орган удалили из-за того, что он препятствовал кровотоку.
Умер второй пациент, которому в больнице Нью-Йорка пересадили генетически модифицированную почку свиньи. Пишет УНН со ссылкой на cbs news.
Детали
Женщина, которой 12 апреля в больнице Нью-Йорка пересадили свиную почку, умерла, сообщил ее хирург СМИ во вторник.
54-летняя Лиза Пизано страдала от сердечной и почечной недостаточности до операции и не подходила для трансплантации от человека. Она получила сердечный насос, который называется LVAD, 4 апреля, а 12 апреля ей пересадили свиную почку. В мае, через 47 дней после трансплантации, врачи удалили генно-инженерный орган, поскольку он препятствовал кровотоку.
В США умер первый человек, которому пересадили генетически модифицированную свиную почку12 мая 2024, 09:45 • 29338 просмотров
Вклад Лизы в медицину, хирургию и ксенотрансплантацию невозможно переоценить. Ее наследие как первопроходца будет жить, и ее навсегда запомнят за ее мужество и добрый нрав