Жатва в Украине завершается, уже третья во время полномасштабной войны - Шмыгаль

Украина завершает сбор третьего урожая во время полномасштабной войны, собрав 28,5 млн тонн зерновых. При этом благодаря украинскому морскому коридору, которому исполняется год, удалось экспортировать почти 44 млн тонн зерна, а экспорт в целом вышел на довоенные показатели, сообщил в пятницу Премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет УНН.

Детали

"Украина завершает третью жатву во время полномасштабной войны, собрано всего 28,5 млн тонн зерновых: 21,7 млн тонн пшеницы, 5,5 млн тонн ячменя. Этот результат - кропотливая ежедневная работа десятков тысяч людей и эффективные правительственные программы помощи нашим аграриям", - написал Шмыгаль в Telegram по итогам заседания правительства.

При этом, по его словам, с первого дня своего вторжения россия делала все, чтобы украинские порты на Черном море были заблокированы.

"Именно поэтому одной из самых больших побед для Украины в прошлом году стало открытие украинского морского коридора. Более 2300 судов зашло в черноморские порты Украины за этот год. Грузооборот достиг более чем 64 млн тонн. Почти 44 млн тонн зерновых было экспортировано из Украины", - подчеркнул Шмыгаль.

Как отметил глава правительства, все это имело положительное влияние на различные отрасли нашей экономики и на экономику в целом. "Украинские экспортеры нарастили физические объемы продаж своих товаров на 35% в первом полугодии 2024 года. Мы вышли на довоенные показатели экспорта", - сообщил Шмыгаль.

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