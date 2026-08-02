Жара до +35° и дожди на западе: прогноз погоды на 2 августа
Киев • УНН
В воскресенье, 2 августа, в Украине ожидается сухая и жаркая погода до +35°. Небольшой дождь прогнозируют только в Волынской, Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях.
В воскресенье, 2 августа, на большей части территории Украины ожидается сухая и жаркая погода. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
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По информации синоптиков, небольшой дождь ожидается в Волынской, Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях. В остальных регионах страны будет преобладать солнечная или малооблачная погода, без осадков.
Воздух прогреется до +27…+35 градусов. Самые высокие температурные отметки ожидаются на Западе страны. В центральных, южных и восточных регионах преимущественно будет +29...+33 градуса, а на северо-востоке – +25...+29 градусов.
В Киеве и области 2 августа ожидается солнечная погода без осадков. Температура +30°...+32°.
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