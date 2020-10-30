Землетрясение в Турции: по меньшей мере четверо погибших, 120 раненых
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Четыре человека погибли, 120 получили ранения в Турции после сильного землетрясения, в результате которого обрушилось несколько зданий, а люди оказались в ловушке под завалами. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные турецкого ведомства по реагированию на бедствия и чрезвычайные ситуации AFAD.
"Согласно первичным данным, погибли 4 наших гражданина, а 120 наших граждан получили ранения", - говорится в сообщении AFAD.
Землетрясение, сила которого оценивается в 6,6-7 балла, произошло недалеко от Измира. Толчки ощущались в районах Эгейского моря и Мраморного моря, в том числе в Стамбуле и Бурсе, пишет CNN Turk. По данным AFAD, после землетрясения произошло 33 вторичные толчки - афтершоки.
Власти Измира сообщили, что были сообщения о разрушении почти 20 зданий.
Также сообщается, что землетрясение вызвало "мини-цунами", которое затопило улицы на турецком побережье.
На данный момен консульством Украины устанавливается информация о возможном наличии граждан Украины среди пострадавших.