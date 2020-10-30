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Землетрус у Туреччині: щонайменше четверо загиблих, 120 поранених

Землетрус у Туреччині: щонайменше четверо загиблих, 120 поранених

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Чотири людини загинули, 120 отримали поранення в Туреччині після сильного землетрусу, в результаті якого обрушилося декілька будівель, а люди опинилися в пастці під завалами. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані турецького відомства з реагування на лиха і надзвичайні ситуації AFAD.

"Згідно з початковими даними, загинули 4 наших громадянина, а 120 наших громадян отримали поранення", - йдеться у повідомленні AFAD.

Землетрус, силу якого оцінюють у 6,6-7 бала, стався недалеко від Ізміра. Поштовхи відчувалися в районах Егейського моря і Мармурового моря, в тому числі в Стамбулі і Бурсі, пише CNN Turk. За даними AFAD, після землетрусу відбулося 33 вторинні поштовхи - афтершоки.

Влада Ізміра поінформувала, що були повідомлення про руйнування майже 20 будівель.

Також повідомляється, що землетрус спричинив "міні-цунамі", яке затопило вулиці на турецькому узбережжі.

Наразі консульством України встановлюється інформація щодо можливої наявності громадян України серед постраждалих.

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