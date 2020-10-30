Землетрус у Туреччині: щонайменше четверо загиблих, 120 поранених
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Чотири людини загинули, 120 отримали поранення в Туреччині після сильного землетрусу, в результаті якого обрушилося декілька будівель, а люди опинилися в пастці під завалами. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані турецького відомства з реагування на лиха і надзвичайні ситуації AFAD.
"Згідно з початковими даними, загинули 4 наших громадянина, а 120 наших громадян отримали поранення", - йдеться у повідомленні AFAD.
Землетрус, силу якого оцінюють у 6,6-7 бала, стався недалеко від Ізміра. Поштовхи відчувалися в районах Егейського моря і Мармурового моря, в тому числі в Стамбулі і Бурсі, пише CNN Turk. За даними AFAD, після землетрусу відбулося 33 вторинні поштовхи - афтершоки.
Влада Ізміра поінформувала, що були повідомлення про руйнування майже 20 будівель.
Також повідомляється, що землетрус спричинив "міні-цунамі", яке затопило вулиці на турецькому узбережжі.
Наразі консульством України встановлюється інформація щодо можливої наявності громадян України серед постраждалих.