Зеленскому представляют информацию в искаженном виде – Голубовская
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Президенту Украины Владимиру Зеленскому представляют информацию в искаженном виде и одни и те же люди. Об этом заявила заслуженный врач Украины, главный инфекционист Ольга Голубовская в эфире программы “Час Василия Голованова”, сообщает корреспондент УНН.
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“К сожалению Президента окружили железной занавесью и информацию поставляют одни и те же люди, и я боюсь, что в очень извращенном виде. Потому, что оказываться, что из-за Степанова в министерстве не было коммуникации между департаментами и так далее. Так вот, я хочу сказать, как можно коммуницировать с некоторыми департаментами, которые пришли еще в эпоху Супрун и которых нельзя по разным причинам никуда деть”, — сообщила Голубовская.
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На внеочередном заседании 18 мая Верховная Рада отправила в отставку трех министров: инфраструктуры, развития экономики и здравоохранения. Максима Степанова с должности главы Минздрава уволили несмотря на призывы не делать этого со стороны медицинского сообщества.
Как стало известно УНН, Степанов слишком упорно “выбивал” средства на повышение зарплат медиков и закупку вакцин от COVID-19 — это стало основной причиной недовольства Премьер-министра Дениса Шмыгаля кандидатурой главы Минздрава, из-за чего он и направил представление об отставке Степанова в Верховную Раду. Сам тогдашний министр сообщил, что не писал никаких заявлений на увольнение, так как несет ответственность перед людьми.
Голубовская заявила, что бывший санитарный врач Украины Виктор Ляшко отказался от помощи медицинских специалистов в подготовке кампании вакцинации украинцев.
Во время обостренного заболевания коронавирусом среди медицинских работников летом 2020 года, Национальная служба здоровья отказывалась подтверждать наличие действующей медицинской практики у ведущих профессоров и преподавателей медицинских вузов страны. В следствие чего, они за свои средства вызвали такси для развозки, чтобы оказать помощь больным коронавирусом.