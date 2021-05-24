Зеленському надають інформацію у спотвореному вигляді - Голубовська

$41.280.10
45.550.52
ukru
"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року
10:15 • 11075 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
06:34 • 45818 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 132162 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 169377 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 152292 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 155108 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 106652 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 87655 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 202410 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 89409 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
6м/с
79%
Популярнi новини

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 85886 перегляди

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 26944 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 39845 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 48783 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 65450 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 169285 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 202405 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 294573 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 459886 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 444370 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Віталій Кличко

Джо Байден

Роман Насіров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 13020 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 37845 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 42998 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 43248 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 43978 перегляди
Актуальне

TikTok

Facebook

Шахед-136

The Guardian

Фокс Ньюс

Зеленському надають інформацію у спотвореному вигляді - Голубовська

Київ • УНН

 • 14090 перегляди

КИЇВ. 24 травня. УНН. Президенту України Володимиру Зеленському надають інформацію у спотвореному вигляді і одні і ті ж люди. Про це заявила заслужений лікар України, головний інфекціоніст Ольга Голубовська в ефірі програми “Час Василя Голованова”, повідомляє кореспондент УНН.

Зеленському надають інформацію у спотвореному вигляді - Голубовська

Цитата

“На жаль Президента оточили залізною завісою і інформацію постачають одні і ті ж люди, і я боюся, що в дуже спотвореному вигляді. Тому, що надаватиметься, що через Степанова в міністерстві не було комунікації між департаментами і так далі. Так от, я хочу сказати, як можна комунікувати з деякими департаментами, які прийшли ще в епоху Супрун і яких не можна з різних причин нікуди подіти”, — сказала Голубовська.

Доповнення

На позачерговому засіданні 18 травня Верховна Рада відправила у відставку трьох міністрів: інфраструктури, розвитку економіки і охорони здоров’я. Максима Степанова з посади голови МОЗ звільнили незважаючи на заклики не робити цього з боку медичної спільноти.

Як стало відомо УНН, Степанов занадто завзято “вибивав” кошти на підвищення зарплат медиків і закупівлю вакцин від COVID-19 — це стало основною причиною невдоволення Прем’єр-міністра Дениса Шмигаль кандидатурою голови МОЗ, через що він і зробив подання про відставку Степанова в Верховну Раду. Сам тодішній міністр повідомив, що не писав ніяких заяв на звільнення, так як несе відповідальність перед людьми.

Голубовська заявила, що колишній санітарний лікар України Віктор Ляшко відмовився від допомоги медичних фахівців в підготовці кампанії вакцинації українців.

Під час загостреного захворювання коронавірусів серед медичних працівників влітку 2020 року, Національна служба здоров’я відмовлялася підтверджувати наявність діючої медичної практики у провідних професорів і викладачів медичних вузів країни. В наслідок чого, вони за свої кошти викликали таксі для розвезення, щоб надати допомогу хворим коронавірусів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Brent
$63.89
Bitcoin
$81,757.50
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.77
Золото
$3,137.59
Ethereum
$1,595.36