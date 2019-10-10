Зеленский заверил, что в следующем году будут строить аэропорты
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. В следующем году в Украине будут строить аэропорты, в частности - в городе Днепр. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона, передает корреспондент УНН.
"В 2020-м мы будем строить аэропорты, и не только в Днепре", - подчеркнул Зеленский.
При этом он добавил, что не владеет информацией о расходах на строительство аэропорта в Днепре, впрочем заверил, что в следующем году аэропорт будут строить.
Напомним, Кабинет министров Украины внес на рассмотрение Верховной Рады проект Государственного бюджета 2020 года, в котором не предусмотрено финансирование реконструкции взлетно-посадочной полосы Международного аэропорта "Днепр".