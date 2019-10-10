Зеленський завірив, що наступного року будуватимуть аеропорти
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Наступного року в Україні будуватимуть аеропорти, зокрема – у місті Дніпро. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час прес-марафону, передає кореспондент УНН.
"У 2020-му ми будемо будувати аеропорти, і не тільки в Дніпрі", - наголосив Зеленський.
При цьому він додав, що не володіє інформацією щодо видатків на будівництво аеропорту в Дніпрі, утім запевнив, що в наступному році аеропорт будуть будувати.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України вніс на розгляд Верховної Ради проект Державного бюджету-2020 року, в якому не передбачено фінансування реконструкції злітно-посадкової смуги Міжнародного аеропорту "Дніпро".