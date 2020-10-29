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Зеленский ввел в действие решение СНБО о восстановлении доверия к конституционному судопроизводству

Зеленский ввел в действие решение СНБО о восстановлении доверия к конституционному судопроизводству

Киев  •  УНН

 • 13995 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 477/220 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 октября 2020 года "О принятии мер для восстановления нормативно-правового регулирования деятельности антикоррупционных органов и доверия к конституционного судопроизводства", которым ввел в действие решение, принятое на экстренном заседании СНБО. Об этом сообщили в Офисе Президента Украины, передает УНН.

В решении отмечается, что для восстановления нормативно-правового регулирования деятельности антикоррупционных органов и доверия к конституционному судопроизводству Кабинет Министров безотлагательно должен принять меры по ведению Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

“Также правительство должно решить вопрос непосредственного автоматизированного доступа Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в информационно-телекоммуникационных и справочных систем, реестров, банков данных, в частности тех, которые содержат информацию с ограниченным доступом, держателем которых являются государственные органы или органы местного самоуправления, для получения информации, необходимой для выполнения полномочий”, — сообщили в Офисе Президента.

Отмечается, что в частности решением СНБО Зеленскому было рекомендовано решить вопрос по подготовке и внесению на рассмотрение Верховной Рады Украины проекта Закона Украины о восстановлении добродетели конституционного судопроизводства в интересах народа Украины и определения его как безотлагательного.

“Комиссии по вопросам правовой реформы рекомендовано активизировать деятельность по подготовке предложений по судебной реформе”, — добавляется в решении СНБО.

Как сообщили в Офисе Президента, контроль за выполнением решения СНБО возлагается на его секретаря. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины статью 366-1 УК, которая предусматривала ответственность за ложь в декларации.

Позже Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на заседании СНБО заявил, что ряд последних событий, связанных с решением Конституционного суда, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности.

Кроме того, 29 октября Кабинет министров Украины на внеочередном заседании принял Распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам в реестр деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки.

Позже Государственное бюро расследований вызвало Председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого для допроса на 2 ноября.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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