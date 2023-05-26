Зеленский приветствует историческое решение: Британия признала Голодомор геноцидом украинского народа
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение Великобритании о признании Голодомора 1932–1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом говорится на его странице в Twitter, пишет УНН.
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"Приветствую историческое решение Палаты общин британского парламента о признании Голодомора 1932–1933 годов геноцидом украинского народа. Еще один мощный голос в восстановлении исторической справедливости и увековечении памяти миллионов замученных голодом украинцев. Мир объединяется для установления правды", - написал Зеленский.
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Напомним
Президент Владимир Зеленский сравнил разрушенные войной украинские города с Хиросимой после Второй мировой войны. Об этом он сказал во время пресс-конференции по итогам саммита G7 в Японии.