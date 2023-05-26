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Зеленський вітає історичне рішення: Британія визнала Голодомор геноцидом українського народу

Київ • УНН

 • 522128 перегляди

КИЇВ. 26 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський відреагував на рішення Великої Британії щодо визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Про це йдеться на його сторінці у Twitter, пише УНН.

Цитата

"Вітаю історичне рішення Палати громад британського парламенту про визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Ще один потужний голос у відновленні історичної справедливості та увічненні памʼяті мільйонів закатованих голодом українців. Світ єднається задля встановлення правди", - написав Зеленський.

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Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський порівняв зруйновані війною українські міста з Хіросімою після Другої світової війни. Про це він сказав під час пресконференції за підсумками саміту G7 у Японії.

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