Зеленський вітає історичне рішення: Британія визнала Голодомор геноцидом українського народу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський відреагував на рішення Великої Британії щодо визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Про це йдеться на його сторінці у Twitter, пише УНН.
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"Вітаю історичне рішення Палати громад британського парламенту про визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Ще один потужний голос у відновленні історичної справедливості та увічненні памʼяті мільйонів закатованих голодом українців. Світ єднається задля встановлення правди", - написав Зеленський.
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Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський порівняв зруйновані війною українські міста з Хіросімою після Другої світової війни. Про це він сказав під час пресконференції за підсумками саміту G7 у Японії.