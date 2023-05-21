Зеленский "твердо заверил" Байдена, что Украина не будет использовать F-16 на территории рф

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“У меня есть твердое заверение от Зеленского, что они не будут использовать их (истребители F-16 – ред.) для того, чтобы продвинуться на российскую географическую территорию. Но где бы российские войска ни находились в пределах Украины и региона – они смогут это сделать”, – сказал Байден.

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Президент США Джо Байден официально подтвердил, что американские военные начнут тренировать украинских пилотов для F-16.

Украина получит от партнеров истребители F-16, заявил во время пресс-конференции по итогам саммита G7 в Японии Президент Владимир Зеленский, добавив, что не знает, в каком количестве и когда это будет.