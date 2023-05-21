Зеленський "твердо запевнив" Байдена, що Україна не використовуватиме F-16 на території рф
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Президент США Джо Байден заявив, що отримав “тверде запевнення” від Президента Володимира Зеленського, що Україна не використовуватиме винищувачі F-16 на території рф. Про це він сказав на пресконференції за підсумками саміту G7 у Японії, передає кореспондент УНН.
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“У мене є тверде запевнення від Зеленського, що вони не будуть використовувати їх (винищувачі F-16 – ред.) для того, щоб просунутися на російську географічну територію. Але де б російські війська не перебували в межах України та регіону – вони зможуть це зробити”, – сказав Байден.
Доповнення
Президент США Джо Байден офіційно підтвердив, що американські військові почнуть тренувати українських пілотів для F-16.
Україна отримає від партнерів винищувачі F-16, заявив під час пресконференції за підсумками саміту G7 у Японії Президент Володимир Зеленський, додавши, що не знає, в якій кількості та коли це буде.