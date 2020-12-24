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Зеленский рассказал, как продвигаются переговоры по поставкам Украине вакцины от COVID-19

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 декабря. УНН. Украинская власть интенсифицирует переговоры с мировыми фармацевтическими компаниями и правительствами других стран, чтобы ускорить поставки в Украину качественной, проверенной вакцины против коронавирусной болезни COVID-19. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время визита на Запорожье, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

Зеленский рассказал, как продвигаются переговоры по поставкам Украине вакцины от COVID-19

"Минздрав постоянно ведет переговоры со многими западными партнерами: и Moderna, и AstraZeneca, и с китайскими производителями, и европейскими производителями о поставках вакцины", - сообщил Зеленский.

По его словам, сначала Украина должна была получить бесплатную вакцину от коронавируса в объеме 8 млн доз во втором-третьем квартале следующего года. Сейчас первую партию ожидают в конце первого квартала.

"Надо сделать все, чтобы ускорить этот процесс предоставления вакцины. Я разговариваю с лидерами стран ЕС и не только ЕС, чтобы мы могли ускорить поставки качественной, проверенной вакцины", - отметил Зеленский.

Президент отметил, что сейчас ведутся переговоры с Индией, Великобританией, Францией и многими другими странами. В частности, несколько дней назад Владимир Зеленский разговаривал с французским коллегой Эммануэлем Макроном, во время которой также ставил вопрос получения Украиной первой партии вакцины уже в конце января - середине февраля.

Глава государства также отметил, что бесплатные прививки будут предусмотрены для тех слоев населения, которые попадают в зону риска: медиков, военных, соцработников, полицейских и тому подобное.

Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Украина может бесплатно получить дополнительные 8 млн доз вакцины от COVID-19 в рамках инициативы COVAX в дополнение к уже гарантированным восьми миллионам.

Добавим, что в Украине утвердили план вакцинации от COVID-19.

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