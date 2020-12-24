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Зеленський розповів, як просуваються переговори із постачання Україні вакцини від COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 грудня. УНН. Українська влада інтенсифікує переговори зі світовими фармацевтичними компаніями та урядами інших країн, щоб пришвидшити постачання в Україну якісної, перевіреної вакцини проти коронавірусної хвороби COVID-19. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час візиту на Запоріжжя, передає УНН із посиланням на пресслужбу ОПУ.

Зеленський розповів, як просуваються переговори із постачання Україні вакцини від COVID-19

"МОЗ постійно веде перемовини з багатьма західними партнерами: і Moderna, і AstraZeneca, і з китайськими виробниками, і європейськими виробниками щодо постачання вакцини", – повідомив Зеленський.

За його словами, спочатку Україна повинна була отримати безкоштовну вакцину від коронавірусу в обсязі 8 млн доз у другому-третьому кварталі наступного року. Нині першу партію очікують наприкінці першого кварталу.

"Треба зробити все, щоб пришвидшити цей процес надання вакцини. Я розмовляю з лідерами країн ЄС і не тільки ЄС, щоб ми могли прискорити постачання якісної, перевіреної вакцини", – зазначив Зеленський.

Президент зауважив, що наразі ведуться переговори з Індією, Великою Британією, Францією та багатьма іншими країнами. Зокрема, кілька днів тому Володимир Зеленський мав розмову з французьким колегою Еммануелем Макроном, під час якої також порушував питання отримання Україною першої партії вакцини вже в кінці січня – середині лютого.

Глава держави також наголосив, що безкоштовне щеплення буде передбачено для тих верств населення, які потрапляють у зону ризику: медиків, військових, соцпрацівників, поліцейських тощо.

Нагадаємо, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що Україна може безкоштовно отримати додаткові 8 млн доз вакцини від COVID-19 у межах ініціативи COVAX на додачу до вже гарантованих восьми мільйонів.

Додамо, що в Україні затвердили план вакцинації від COVID-19.

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