Зеленский рассказал, что несколько часов посвящает новостям и плохо спит
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона рассказал, что около двух часов в день тратит на чтение новостей, а также добавил, что плохо спит, передает УНН.
Президент отметил, что больше всего доверяет тому, что слышит от людей. Он рассказал, что утром выходит на пробежку и время от времени слышит отзывы о своей работе.
Относительно СМИ Зеленский отметил, что читает все и более того, знает, кто и как подает подает информацию.
"Два часа в день", - отметил он, рассказывая о том, сколько времени посвящает чтению новостей, а также добавил, что плохо спит.
"Читаю и блоггеров, которые думают, что они журналисты", - добавил Зеленский.
Ранее Зеленский назвал главное разочарование на посту Президента.