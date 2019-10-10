Зеленський розповів, що кілька годин присвячує новинам і погано спить
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час прес-марафону розповів, що близько двох годин на день витрачає на читання новин, а також додав, що погано спить, передає УНН.
Президент зауважив, що найбільше довіряє тому, що чує від людей. Він розповів, що ранком виходить на пробіжку і часом чує відгуки про свою роботу.
Щодо ЗМІ Зеленський зауважив, що читає всіх і більше того, знає, хто і як подає подає інформацію.
"Дві години на день", - зазначив він, розповідаючи про те, скільки часу присвячує читанню новин, а також додав, що погано спить.
"Читаю і блогерів, які думають, що вони журналісти", - додав Зеленський.
Раніше Зеленський назвав головне розчарування на посту Президента.