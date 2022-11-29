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Зеленский рассказал о ситуации на фронте

Зеленский рассказал о ситуации на фронте

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на фронте сложная. Несмотря на большие российские потери захватчики, все еще пытаются наступать на Донетчине, закрепиться на Луганщине, двигаться на Харьковщине, пишет УНН.

Цитата

Зеленский отметил, что ситуация на фронте сложная.

“Несмотря на чрезвычайно большие российские потери оккупанты все еще пытаются наступать в Донецкой области, закрепиться на Луганщине, двигаться на Харьковщине, что-то там они планируют на юге. Но держим оборону и, главное, не даем врагу осуществить его намерения. Они говорили, что захватят Донецкую область весной, летом, осенью... На этой неделе начинается уже зима. Они положили там свою регулярную армию, они теряют там ежедневно сотни мобилизованных и наемников, они используют там заградотряды... Еще в этом году россия потеряет убитыми сто тысяч своих солдат и только Богу известно сколько наемников. А Украина будет стоять. А мир будет делать все, чтобы каждый, кто виноват в этой преступной войне, оказался на скамье подсудимых. И еще хочу поблагодарить Нидерланды за сегодняшнее решение — Палата представителей Генеральных штатов признала россию государством — спонсором терроризма. Шаг за шагом мир все расставит по местам”, — сказал он.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что всего за одну неделю российские оккупанты 258 раз обстреляли 30 населенных пунктов Херсонской области.

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