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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Зеленський розповів про ситуацію на фронті

Зеленський розповів про ситуацію на фронті

Київ • УНН

 • 872901 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація на фронті складна. Попри великі російські втрати загарбники все ще намагаються наступати на Донеччині, закріпитися на Луганщині, рухатися на Харківщині, пише УНН.

Цитата

Зеленський зазначив, що ситуація на фронті складна.

"Попри надзвичайно великі російські втрати окупанти все ще намагаються наступати на Донеччині, закріпитися на Луганщині, рухатися на Харківщині, щось там вони планують на півдні. Але тримаємо оборону і, головне, не даємо ворогу здійснити його наміри. Вони казали, що захоплять Донеччину навесні, влітку, восени... Цього тижня починається вже зима. Вони поклали там свою регулярну армію, вони втрачають там щодня сотні мобілізованих і найманців, вони використовують там загородзагони... Ще цьогоріч росія втратить убитими сто тисяч своїх солдатів і лише Богу відомо скільки найманців. А Україна стоятиме. А світ буде робити все, щоб кожен, хто винен у цій злочинній війні, опинився на лаві підсудних. І ще хочу подякувати Нідерландам за сьогоднішнє рішення — Палата представників Генеральних штатів визнала росію державою — спонсором тероризму. Крок за кроком світ усе розставить по місцях”, — сказав він.

Нагадаємо 

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що лише за один тиждень російські окупанти 258 разів обстріляли 30 населених пунктів Херсонської області.

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