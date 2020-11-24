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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 12536 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 44225 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 64094 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 76662 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 89336 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 112450 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

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3 марта, 20:50 • 114188 просмотра

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Зеленский рассказал на видео о "формуле счастья 2020 года"

Зеленский рассказал на видео о "формуле счастья 2020 года"

Киев  •  УНН

 • 11905 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что для счастья нужно всего четыре совершенно разных слова, и в 2020 году, во время пандемии коронавирусной болезни COVID-19, это - "РНК возбудителя не обнаружено". Об этом он сказал в своем видеообращении, передает УНН.

"Поймал себя на мысли, что для счастья нужно всего четыре слова. Они могут быть при этом абсолютно разными: "любимый, ты станешь папой", или "ты снова станешь папой", или "наши пленные возвращаются домой", или "врачам выплачено все надбавки", или "на Донбассе нет потерь". И оказалось, что в 2020 году счастье может приносить и такое необычное сочетание четырех слов: "РНК возбудителя не обнаружено". А простым языком это означает, что мой тест на COVID-19 негативный", - сказал Владимир Зеленский.

При этом он поблагодарил всех за поддержку. "И я счастлив вернуться к работе в обычном режиме. Счастлив увидеть жену и детей не с экрана телефона, а наконец обнять их и поцеловать. Счастлив присоединиться к команде украинцев, которые победили COVID-19. И счастлив вместе с нашей большой командой, более 40 млн граждан, продолжать строить новую Украину", - добавил Президент.

Напомним, 9 ноября у Президента Украины Владимира Зеленского подтвердили коронавирусную болезнь COVID-19.

23 ноября Владимир Зеленский заявил, что получил отрицательный результат теста на коронавирус и "уже на работе".

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