Зеленський розповів на відео про "формулу щастя 2020 року"

“Спіймав себе на думці, що для щастя потрібно всього чотири слова. Вони можуть бути при цьому абсолютно різними: “коханий, ти станеш татом”, або “ти вдруге станеш татом”, або “наші полонені повертаються додому, або “лікарям виплачено усі надбавки”, або “на Донбасі немає втрат”. І виявилось, що у 2020 щастя може приносити і таке незвичне поєднання чотирьох слів: “РНК збудника не виявлено”. А простою мовою це означає, що мій тест на COVID-19 негативний”, - сказав Володимир Зеленський.

При цьому він подякував усім за підтримку. "І я щасливий повернутися до роботи у звичному режимі. Щасливий побачити дружину та дітей не через екран телефона, а нарешті обійняти їх і поцілувати. Щасливий доєднатися до команди українців, які перемогли COVID-19. І щасливий разом з нашою великою командою, понад 40 млн громадян, продовжувати будувати нову Україну", - додав Президент.

Нагадаємо, 9 листопада у Президента України Володимира Зеленського підтвердили коронавірусну хворобу COVID-19.

23 листопада Володимир Зеленський заявив, що отримав негативний результат тесту на коронавірус і "вже на роботі".