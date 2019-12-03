Зеленский рассказал детали новой государственной программы для тех, кто хочет вернуться в Украину

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 декабря. УНН. В Украине стартует государственная программа — тем, кто хочет вернуться в Украину, предлагаются кредиты для собственного дела со ставками в 5%, 7% и 9%. Об этом в видеообращении, обнародованном в него в Twitter, рассказал Президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.

“Дорогие украинцы. Во время своей инаугурации я говорил, что нас, украинцев, в этом мире 65 миллионов, и вы очень нужны нашему государству. Ваши знания, таланты и ментальные ценности. Мы очень хотим, чтобы вы вернулись домой. Мы также очень хотим, чтобы и те, кто, к сожалению, опустил руки и планирует уехать из Украины, остались. Поэтому мы запускаем новую государственную программу “возвращайся и оставайся”, — сказал Президент.

По его словам, первый этап — это доступные кредиты для собственного дела — для тех, кто хочет или начать или расширить свой бизнес.

“Как это будет работать? Сумма кредита — 1,5 млн грн, на 5 лет. Ставки следующие: 5% для действующего или нового бизнеса, который создаст минимум два рабочих места. 7% для нового бизнеса или действующего с выручкой до 25 млн грн, который не создает новые рабочие места. Но, если вы нанимаете нового работника, за каждого ставка будет снижаться на 0,5%. И 9% для тех, кто уже работает, имеет выручку от 25 до 50 млн и хочет расширить собственное дело”, — отметил Глава государства.

Он отметил, что, если схема не понятна, то совсем скоро появится подробная информация об условиях и механизмах, по которым это будет работать.

Напомним, 20 мая Владимир Зеленский принес присягу народу и официально вступил в должность Президента Украины, сразу после чего Президент выступил с первой речью.

“Нас 65 миллионов. Тех, кого родила украинская земля. Обращаюсь ко всем украинцам на планете. Вы должны ехать в Украину не в гости, а домой. Привезите нам свои знания, свой опыт и нравственные ценности”, — сказал тогда Зеленский.

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