Зеленський розповів деталі нової державної програми для тих, хто хоче повернутись в Україну

“Дорогі українці. Під час своєї інавгурації я казав, що нас, українців, в сьому світі 65 мільйонів, і ви дуже потрібні нашій державі. Ваші знання, таланти та ментальні цінності. Ми дуже хочемо, щоб ви повернулись додому. Ми також дуже хочемо, щоб і ті, хто, нажаль, опустив руки і планує поїхати з України, залишились. Тому ми запускаємо нову державну програму “повертайся і залишайся”, — сказав Президент.

З його слів, перший етап — це доступні кредити для власної справи — для тих, хто хоче або розпочати, або розширити власний бізнес.

“Як це буде працювати? Сума кредиту — 1,5 млн грн, на 5 років. Ставки наступні: 5% для діючого або нового бізнесу, який створить мінімум два робочих місця. 7% для нового бізнесу або діючого з виручкою до 25 млн грн, який не створює нові робочі місця. Але, якщо ви наймаєте нового працівника, за кожного ставка буде знижуватись на 0,5%. І 9% для тих, хто вже працює, має виручку від 25 до 50 млн і хоче розширити власну справу”, — зазначив Глава держави.

Він зауважив, що, якщо схема не зрозуміла, то зовсім скоро з’явиться детальна інформація про умови та механізми, за якими це буде працювати.

Нагадаємо, 20 травня Володимир Зеленський склав присягу народові та офіційно вступив на посаду Президента України, одразу після чого Президент виступив із першою промовою.

“Нас 65 мільйонів. Тих, кого народила українська земля. Звертаюсь до всіх українців на планеті. Ви повинні їхати в Україну не в гості, а додому. Привезіть нам свої знання, свій досвід і моральні цінності”, — сказав тоді Зеленський.