Зеленский прокомментировал работу с Пристайко

"Я с ним работаю где-то четыре месяца, и я очень доволен нашей работой, иногда есть сложные решения, сложные разговоры, были очень сложные звонки, после которых и в течение которых, возможно, это небольшая тайна, но я ее открою... Были звонки с очень сложными людьми, и нам нужно было решать в одну секунду, и я видел, как это делал Вадим, как он мне действительно очень помогал, и я благодарен ему и уверен, что вы здесь находитесь, потому что такие же профессиональные люди", - сказал Зеленский.

Напомним, министр иностранных дел и европейских вопросов Республики Молдова Нику Попеску пригласил в Кишинев украинского коллегу Вадима Пристайко.