Зеленский прокомментировал работу с Пристайко
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что очень доволен работой министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, который помогал ему во время сложных переговоров. Об этом он заявил во время представления Пристайко коллективу МИД, передает УНН.
"Я с ним работаю где-то четыре месяца, и я очень доволен нашей работой, иногда есть сложные решения, сложные разговоры, были очень сложные звонки, после которых и в течение которых, возможно, это небольшая тайна, но я ее открою... Были звонки с очень сложными людьми, и нам нужно было решать в одну секунду, и я видел, как это делал Вадим, как он мне действительно очень помогал, и я благодарен ему и уверен, что вы здесь находитесь, потому что такие же профессиональные люди", - сказал Зеленский.
Напомним, министр иностранных дел и европейских вопросов Республики Молдова Нику Попеску пригласил в Кишинев украинского коллегу Вадима Пристайко.