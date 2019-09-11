Зеленский прокомментировал работу с Пристайко

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 111373 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 122190 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 113735 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 119740 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 125095 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150769 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150391 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140684 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 194750 просмотра

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Актуальное
Зеленский прокомментировал работу с Пристайко

Зеленский прокомментировал работу с Пристайко

Киев  •  УНН

 • 12481 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что очень доволен работой министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, который помогал ему во время сложных переговоров. Об этом он заявил во время представления Пристайко коллективу МИД, передает УНН.

"Я с ним работаю где-то четыре месяца, и я очень доволен нашей работой, иногда есть сложные решения, сложные разговоры, были очень сложные звонки, после которых и в течение которых, возможно, это небольшая тайна, но я ее открою... Были звонки с очень сложными людьми, и нам нужно было решать в одну секунду, и я видел, как это делал Вадим, как он мне действительно очень помогал, и я благодарен ему и уверен, что вы здесь находитесь, потому что такие же профессиональные люди", - сказал Зеленский.

Напомним, министр иностранных дел и европейских вопросов Республики Молдова Нику Попеску пригласил в Кишинев украинского коллегу Вадима Пристайко.

Украинские Национальные Новости

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